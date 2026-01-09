Москвичей предупредили о задержках и отменах рейсов

Перевозчик призывает всех пассажиров, вылетающих 9 января, перед выездом в аэропорт обязательно уточнять статус своего рейса. Все службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы для оперативного информирования и обслуживания пассажиров в соответствии с российским законодательством и внутренними стандартами.