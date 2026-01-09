Ричмонд
Москвичей предупредили о задержках и отменах рейсов

В связи со сложными погодными условиями в Москве и Московской области авиакомпания «Победа» вносит коррективы в расписание полетов. Часть рейсов 9 января задерживается или отменяется. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Победа» переносит рейсы.

«В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены», — написали в telegram-канале «Победы».

«В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены», — написали в telegram-канале «Победы».

Перевозчик призывает всех пассажиров, вылетающих 9 января, перед выездом в аэропорт обязательно уточнять статус своего рейса. Все службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы для оперативного информирования и обслуживания пассажиров в соответствии с российским законодательством и внутренними стандартами.

«Победа» также напоминает пассажирам о доступных онлайн-сервисах для решения возникающих вопросов. Например, сервис вынужденного возврата позволяет в несколько кликов самостоятельно оформить возврат билета, в том числе по невозвратным тарифам, при отмене или значительной задержке рейса.