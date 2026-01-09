Гладков: Более 550 тысяч человек остаются без электричества в Белгородской области

В Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остаются 556 тысяч человек, у почти такого же количества потребителей нет отопления, еще у 200 тысяч человек нет воды. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.