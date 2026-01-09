В российском регионе сотни тысяч человек остались без света, воды и тепла

В области шесть муниципальных образований остались без тепла, сообщил Гладков.
В результате ночного обстрела ВСУ по инженерной инфраструктуре Белгородской области без электроснабжения остаются 556 тысяч человек. В шести муниципальных образованиях отсутствует теплоснабжение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В первую очередь, пострадали 1 920 многоквартирных жилых домов, почти 200 тысяч жителей лишены водоснабжения и водоотведения.
«По результатам ночного обстрела противника белгородской области по инженерной инфраструктуре на сегодня на 6 часов утра у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шесть муниципальных образованиях без тепла. Почти такое же количество», — написал Гладков в telegram-канале.
Все аварийные и ремонтные бригады работают на местах. По данным губернатора, скоро будет проведено заседание оперативного штаба, на котором планируется рассмотреть уже имеющиеся результаты восстановительных мероприятий. Также идет подключение резервных мощностей, установленных в области в последние месяцы. Восстановительные работы организованы в тех зонах, где это технически возможно. После рассвета станет возможной полная оценка масштабов ущерба и определение сроков полного восстановления. Обстановка характеризуется как крайне сложная, однако, по словам губернатора, есть надежда, что регион справится с последствиями обстрела, заключил Гладков.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил в своих социальных сетях, что в ночное время ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. За 20 минут до атаки в регионе был объявлен режим ракетной опасности. По словам главы региона, серьезные повреждения получил один из объектов инфраструктуры. На место оперативно выехали экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.