В российском регионе сотни тысяч человек остались без света, воды и тепла

Все аварийные и ремонтные бригады работают на местах. По данным губернатора, скоро будет проведено заседание оперативного штаба, на котором планируется рассмотреть уже имеющиеся результаты восстановительных мероприятий. Также идет подключение резервных мощностей, установленных в области в последние месяцы. Восстановительные работы организованы в тех зонах, где это технически возможно. После рассвета станет возможной полная оценка масштабов ущерба и определение сроков полного восстановления. Обстановка характеризуется как крайне сложная, однако, по словам губернатора, есть надежда, что регион справится с последствиями обстрела, заключил Гладков.