В ЯНАО мужчина в новогоднюю ночь убил своего родственника

В Ямало-Ненецком автономном округе 36-летний местный житель в новогоднюю ночь убил своего отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета округа.

Подозреваемого в преступлении задержали.

«В ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года в Ноябрьске между отцом и сыном, распивавшими спиртное, возник конфликт. В ходе ссоры, обвиняемый нанес отцу множественные удары руками по голове и ногами в туловище, от которых потерпевший скончался», — отмечено в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Накануне, 8 января, подозреваемого в преступлении задержали по ходатайству следователя. Его заключили под стражу. На данный момент проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.