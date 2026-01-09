В ЯНАО мужчина в новогоднюю ночь убил своего родственника

«В ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года в Ноябрьске между отцом и сыном, распивавшими спиртное, возник конфликт. В ходе ссоры, обвиняемый нанес отцу множественные удары руками по голове и ногами в туловище, от которых потерпевший скончался», — отмечено в сообщении.