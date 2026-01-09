Ричмонд
Из трубы резко пошел пар: стали известны подробности гибели тагильского кочегара

СК возбудил уголовное дело после гибели кочегара в Нижнем Тагиле.

Источник: СКР по Свердловской области

После крупного пожара на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле, в котором погиб кочегар, СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, что трагедия произошла вечером 8 января.

По версии следствия, в здании котельной по улице Трикотажников произошел взрыв топливного котла с обрушением помещения. Приехавшие на место спасатели во время разбора завалов обнаружили погибшего. Им оказался 59-летний Сергей Таланцев.

— Когда неожиданно из трубы резко пошёл пар, напарник погибшего вышел на улицу, чтобы доложить по телефону сложившуюся критическую обстановку своему руководству. В момент звонка и рвануло, — сообщил начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причиной взрыва стала аварийная работа котельной.