Из трубы резко пошел пар: стали известны подробности гибели тагильского кочегара

После крупного пожара на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле, в котором погиб кочегар, СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, что трагедия произошла вечером 8 января.