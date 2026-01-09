Минобороны: ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 9 января

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 января сбили пять беспилотников украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Из них два сбито над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Ростовской области, один — над территорией Орловской области.
При этом прошлой ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА тогда сбили над Крымом — 14.