Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 9 января

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 января сбили пять беспилотников украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 января сбили пять беспилотников украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Из них два сбито над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Ростовской области, один — над территорией Орловской области.

При этом прошлой ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА тогда сбили над Крымом — 14.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше