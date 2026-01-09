Ричмонд
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Брянской, Белгородской, Ростовской и Орловской областями

Министерство обороны РФ проинформировало, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено пять украинских БПЛА самолетного типа. Согласно заявлению ведомства, два аппарата были ликвидированы над Брянской областью, и по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Источник: Life.ru

Напомним, также Белгород подвергся ракетному удару со стороны Вооружённых Сил Украины (ВСУ). Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обошлось без пострадавших. Однако атака привела к серьезным повреждениям одного из объектов инфраструктуры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

