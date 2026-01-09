ПВО сбила пять дронов ВСУ над Брянской, Белгородской, Ростовской и Орловской областями

Напомним, также Белгород подвергся ракетному удару со стороны Вооружённых Сил Украины (ВСУ). Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обошлось без пострадавших. Однако атака привела к серьезным повреждениям одного из объектов инфраструктуры.
