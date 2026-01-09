Более 500 тысяч белгородцев остались без света и тепла из-за обстрела ВСУ

Около 556 тысяч человек остались в Белгородской области без света и тепла из-за ночного обстрела Украины, почти 200 тысяч жителей оказались без воды. Об этом сообщил в мессенджерах губернатор Вячеслав Гладков.
«По результатам ночного обстрела противника в регионе по инженерной инфраструктуре на 06:00 без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — проинформировал чиновник.
Он подчеркнул, что работают все аварийный бригады и что на сегодня запланированы два заседания оперативного штаба (на 07:00 и 12:00), где будут рассматриваться вопросы по восстановлению в регионе.
«Идет подключение резервных мощностей, которые мы с вами устанавливали последние несколько месяцев. Идут восстановительные работы там, где возможно восстановить, — сейчас рассветет, и мы сможем в полном объеме оценить ущерб и сроки восстановления. Ситуация крайне непростая. Но надеюсь, что мы сможем ее пройти», — написал Гладков.
Ранее он сообщил, что Украина нанесла по Белгороду ракетный удар. Пострадавших, по предварительным данным, нет.