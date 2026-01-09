Более 500 тысяч белгородцев остались без света и тепла из-за обстрела ВСУ

«По результатам ночного обстрела противника в регионе по инженерной инфраструктуре на 06:00 без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — проинформировал чиновник.