Украина атаковала четыре российских региона

Все БПЛА были ликвидированы.
В ночь на 9 января Украина попыталась атаковать российские регионы при помощи беспилотных аппаратов. Средствами ПВО было ликвидировано пять дронов, сообщили в Минобороны РФ.
«Перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов…» — написали в telegram-канале ведомства. Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области (две единицы), еще по одному дрону ликвидировали в Белгородской, Ростовской и Орловской областях.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе в результате обстрела произошли масштабные перебои в работе коммунальной инфраструктуры. Как передает 360.ru, без электроснабжения остались свыше 550 тысяч человек. Практически аналогичное число жителей — около 550 тысяч — лишились отопления.