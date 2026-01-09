Ямальские спасатели вызволяют двух оленеводов, потерявшихся в 20 километрах от ближайшего города

К оленеводам выдвинулись спасатели.
Двух оленеводов эвакуируют спасатели в Ямальском районе. Они уехали на каслание оленей и застряли на снегоходе. Об этом URA.RU рассказали в ЕДДС Ямальского района.
«9.01.2026 года, 04.33. Поступило телефонное сообщение, что во время каслания оленей, ямалец совместно с напарником застрял на снегоходе в 20 километрах от села Панаевск», — отмечено в сообщении ведомства.
Группа реагирования «Ямалспас» из двух человек недавно выехала из Яр-Сале на помощь оленеводам. Они используют вездеход «Трэкол». Оленеводы также запросили медицинскую помощь.