Трамп высказался о будущем Украины, сроках завершения СВО и санкциях против РФ: главное из интервью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление на Украине военных баз, складов и другой инфраструктуры западных стран будет считаться иностранной интервенцией и прямой угрозой безопасности России и Европы. Комментируя декларацию, подписанную Киевом и коалицией стран 6 января в Париже, она подчеркнула, что этот документ не имеет отношения к урегулированию конфликта. По ее словам, он прежде всего нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на эскалацию конфликта.