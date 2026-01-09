Трамп высказался о будущем Украины, сроках завершения СВО и санкциях против РФ: главное из интервью

Большая часть вопросов в интервью с Трампом касалась украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп готов взять на себя ответственность в будущей обороне Украины. Глава Белого дома отказался говорить о поддержке Киева в случае новых возможных конфликтов киевского режима.
Трамп убежден в том, что российский лидер Владимир Путин нацелен завершить украинский конфликт. При этом он не исключает возможности ужесточения санкций против России. Главные заявления Трампа — в материале URA.RU.
Трамп заявил о второстепенной роли США в военной помощи Киеву в будущем.
Отвечая на вопрос о возможном мирном соглашении, которое обязывало бы США и их союзников оказывать Украине военную поддержку в случае нового военного конфликта, Трамп прервал разговор с журналистом. Он сказал, что в такой ситуации США будут играть второстепенную роль.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление на Украине военных баз, складов и другой инфраструктуры западных стран будет считаться иностранной интервенцией и прямой угрозой безопасности России и Европы. Комментируя декларацию, подписанную Киевом и коалицией стран 6 января в Париже, она подчеркнула, что этот документ не имеет отношения к урегулированию конфликта. По ее словам, он прежде всего нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на эскалацию конфликта.
Трамп больше не будет говорить о сроках завершения СВО.
Говоря о сроках СВО, Трамп дал неоднозначный ответ.
Говоря о специальной военной операции на Украине, Трамп не смог уточнить сроки, в которые рассчитывает на ее завершение. Президент отошел от своей прошлогодней практики, когда он неоднократно устанавливал сроки достижения соглашения. «Мы делаем все, что в наших силах. У меня нет конкретных сроков», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Сделка по редкоземам была условием для участия США в урегулировании на Украине.
Сделка США с Украиной по редкоземельным металлам была условием для продолжения Вашингтоном своих усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, сказал американский президент.
«Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги», — заявил Трамп. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт сильно США не касается.
Трамп убежден в желании Путина завершить СВО.
Как отмечают журналисты американского издания, в интервью Трамп настаивал на том, что российский президент Владимир Путин готов к мирному урегулированию конфликта. «У меня были случаи, когда я уже договорился с Путиным, а Зеленский отказывался от сделки, что меня шокировало», — сказал Трамп. При этом Трамп допустил, что и Зеленский якобы нацелен на заключение мирного договора.
В Москве неоднократно заявляли о том, что нацелены именно на долгосрочное урегулирование конфликта, а не на краткосрочный мир. Российский лидер подчеркивал, что цели СВО с с российской стороны непременно будут достигнуты.
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях.
Трамп выразил готовность поддержать законопроект Конгресса.
Трамп заявил, что выступает в поддержку законопроекта, предусматривающего усиление санкций против России. Вместе с тем он выразил надежду, что у Вашингтона не возникнет необходимости приводить эти меры в действие.
«Надеюсь, нам не придется это применять», — подчеркнул глава американской администрации. Однако, как рассказал он в интервью Fox News, он готов поддержать законопроект Конгресса.
Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москву не пугают угрозы новых санкций Запада, поскольку РФ уже научилась минимизировать их последствия.