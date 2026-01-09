Человек оказался зажат между машинами после ДТП во Владивостоке

ДТП с участием трех автомобилей произошло на кольцевой развязке в районе дома 10а по улице Шилкинская во Владивостоке, пострадали люди.t.
По данным Telegram-канала «АВТОГАРАНТ», водитель микроавтобуса Toyota MasterAce двигался по перекрестку с круговым движением, не справился с управлением и въехал в припаркованный внедорожник Toyota RAV4. От удара RAV4 отбросило на стоявший рядом кроссовер Toyota Yaris Cross, между этими машинами в тот момент находились пассажиры Yaris, они получили травмы.
В публикации отмечается, что у водителя Toyota MasterAce не оказалось полиса ОСАГО.