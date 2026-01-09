Ракетный удар по Белгороду оставил более полумиллиона человек без света и воды: что известно

Из-за украинского обстрела, по данным Гладкова на 06:55, без электроэнергии остались около 556 тысяч белгородцев. Еще примерно также количество человек остались без отопления в шести муниципальных образованиях, рассказал губернатор. По его словам, это касается 1920 многоквартирных домов. Еще около 200 тысяч человек остались без воды и водоотведения.