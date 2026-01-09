Ричмонд
Ракетный удар по Белгороду оставил более полумиллиона человек без света и воды: что известно

В Белгородской области из-за ракетного обстрела ВСУ по объекту коммунальной инфраструктуры без электроэнергии остались 556 тысяч человек. Еще в шести муниципальных образованиях жители остались без тепла.

В Белгородской области из-за ракетного обстрела ВСУ по объекту коммунальной инфраструктуры без электроэнергии остались 556 тысяч человек. Еще в шести муниципальных образованиях жители остались без тепла.

Экстренные службы занимаются восстановительными работами. Губернатор области Вячеслав Гладков проведет несколько заседаний оперативного штаба. Все, что известно о произошедшем в Белгородской области из-за очередной атаки киевского режима — в материале URA.RU.

Что известно об ударе.

В 00:02 по местному времени Гладков заявил в своем telegram-канале о ракетной опасности в Белгородской области. Спустя 22 минуты он написал о том, что ВСУ ударили по объекту инфраструктуры. «Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал тогда он.

Позже о наличии пострадавших в результате атаки он не сообщал. Об отмене ракетной опасности он сообщил в 00:55 и добавил, что все службы продолжают устранять последствия ночной атаки.

Губернатор планирует провести два заседания оперативного штаба: в 07:00 и в 12:00. Более подробной информацией он пообещал поделиться после 13:00 — по завершении второго заседания.

Последствия украинской атаки.

Из-за украинского обстрела, по данным Гладкова на 06:55, без электроэнергии остались около 556 тысяч белгородцев. Еще примерно также количество человек остались без отопления в шести муниципальных образованиях, рассказал губернатор. По его словам, это касается 1920 многоквартирных домов. Еще около 200 тысяч человек остались без воды и водоотведения.

«Рассмотрим уже текущие результаты по восстановлению. Идет подключение резервных мощностей, которые мы с вами устанавливаем последние несколько месяцев», — написал Гладков. По его словам, ущерб и сроки восстановления в полном объеме смогут оценить после рассвета.