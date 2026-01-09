Ричмонд
«Горячий ливень» с потолка: крупная коммунальная авария омрачила отдых жителей в Находке

Из-за слишком высокой температуры трубы отопления выгнулись дугами в нескольких квартирах.

Источник: PrimaMedia.ru

Авария на теплосетях в Находке, в результате которой пострадало имущество жителей многоквартирных домов, привлекла внимание надзорных органов. В ряде квартир из-за чрезмерно высокой температуры теплоносителя трубы деформировались, а в одном из домов на улице Гагарина прорыв труб на чердаке привёл к обрушению потолочной штукатурки — помещения оказались залиты горячей водой, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 8 января 2026 года в результате высокой температуры теплоносителя произошло повреждение внутридомовых сетей отопления в многоквартирных домах на улицах Гагарина и Гончарова в Находке», — говорится в информационном сообщении ведомства.

Кроме того, в других квартирах из-за перегрева были деформированы полипропиленовые трубы, зафиксированы повреждения напольных покрытий. Как установили надзорные органы, жильцы ранее обращались с жалобами в теплоснабжающую организацию, однако своевременных мер для предотвращения аварийной ситуации принято не было.

Прокуратура с привлечением профильных специалистов даст правовую оценку соблюдению требований по эксплуатации тепловых энергоустановок. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.