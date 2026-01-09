В Прикамье стая псов насмерть загрызла нескольких собак и напала на женщину

«Спасибо человеку, который довёл меня до больницы, также спасибо огромное персоналу скорой помощи, работникам Нытвенской больницы, и отдельное спасибо водителю Игорю! И очень бы хотелось надеяться, что больше никто не пострадает. Каждый год одно и то же. Если бы не зимняя плотная одежда, они загрызли бы насмерть. И слава богу мужчины шли с работы!» — написала она.