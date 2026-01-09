В Прикамье стая псов насмерть загрызла нескольких собак и напала на женщину

Жители посёлка Уральского в Пермском крае жалуются на стаю гуляющих без присмотра псов, которые загрызли насмерть нескольких собак и кошек и напали на одну из местных жительниц. Сообщения об этом появились в сообществе «Подслушано Уральский | Подслушка_OFFICIAL» в соцсети.
«Уважаемые жители посёлка! Не оставайтесь равнодушными! До каких пор мы будем терпеть эту стаю? Сегодня одни задрали собаку, спасти не удалось! Пёс не мелкий… Есть сведения, что сегодня они напали на женщину и загрызли ещё одну собаку насмерть… Убедительная просьба пострадавшим, написать заявления в полицию!» — написали жители посёлка.
К сообщению они приложили фото лежащей снегу окровавленной собаки (утром 9 января пост в соцсети удалили, но похожее сообщение сохранилось в группе приюта для животных «Стёпка» в Нытве).
«Мы помчалась на место трагедии, вызвали такси, увезли собаку в Краснокамскую ветклинику, но спасти её не удалось», — позже написала местная жительница Наталья под постом.
В комментариях люди подтверждают случившееся и признаются, что действительно опасаются за свою безопасность и за жизни близких.
«Родители, берегите своих детей, эти собаки реально опасны!», «Нужно обращатся в прокуратуру», — пишут они.
А ещё одна местная жительница благодарит мужчин, которые помогли ей после нападения собак.
«Спасибо человеку, который довёл меня до больницы, также спасибо огромное персоналу скорой помощи, работникам Нытвенской больницы, и отдельное спасибо водителю Игорю! И очень бы хотелось надеяться, что больше никто не пострадает. Каждый год одно и то же. Если бы не зимняя плотная одежда, они загрызли бы насмерть. И слава богу мужчины шли с работы!» — написала она.
Люди отвечают ей, что она уже третья женщина, пострадавшая от этих собак.
«А сколько загрызли насмерть кошек, мелких, средних собак! А теперь перешли на крупных. Видимо наши власти ждут, когда людей до смерти загрызать будут. А хозяину этих диких псов всё с рук сходит…» — добавляет жительница посёлка Уральского Марина.
Сайт perm.aif.ru направил в пресс-службу МВД по Пермскому краю и в администрацию Нытвенского округа запрос о мерах, которые планируются предпринять в связи со случившимся.