В результате пожара в Башкирии погибли два человека

В связи с происшествием спасатели в очередной раз напоминают о жизненно важных правилах. Особую осторожность стоит проявлять при курении, ни в коем случае не делая этого лежа в кровати. Избежать трагедии также поможет автономный дымовой извещатель, который вовремя предупредит об опасности. Кроме того, необходимо следить за исправностью электропроводки и не перегружать сеть.