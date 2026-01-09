В результате пожара в Башкирии погибли два человека

Пожар унес жизни двух человек в башкирской деревне Нижнеидрисово. Вечером 8 января в жилом доме произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и Госкомитета по ЧС. К несчастью, спасти мужчину 1979 года рождения и женщину 1985 года рождения не удалось. Специалисты устанавливают причину произошедшего.
В связи с происшествием спасатели в очередной раз напоминают о жизненно важных правилах. Особую осторожность стоит проявлять при курении, ни в коем случае не делая этого лежа в кровати. Избежать трагедии также поможет автономный дымовой извещатель, который вовремя предупредит об опасности. Кроме того, необходимо следить за исправностью электропроводки и не перегружать сеть.
