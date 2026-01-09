Небо над Львовщиной стало красным после предполагаемого удара «Орешником»

Небо над Львовщиной стало красным после возможного удара российской баллистической ракеты «Орешник». Снимок опубликовала «Страна.ua».
Местные жители также зафиксировали необычное зарево. Фото было сделано в Буйске.
Издание «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики, сообщило, что Львов мог подвергнуться атаке «Орешником», однако пока нет официального подтверждения этой информации. По данным мэра Львова Андрея Садового, удар был нанесен по инфраструктурному объекту, после чего там начался пожар.
Ранее во Львове часть больниц и весь коммунальный электротранспорт остались без электроснабжения. Мэр города возложил ответственность за отключения на правительство Украины, принявшее постановление, изменившее подход к определению критически важных объектов.