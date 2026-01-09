Небо над Львовщиной стало красным после предполагаемого удара «Орешником»

Издание «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики, сообщило, что Львов мог подвергнуться атаке «Орешником», однако пока нет официального подтверждения этой информации. По данным мэра Львова Андрея Садового, удар был нанесен по инфраструктурному объекту, после чего там начался пожар.