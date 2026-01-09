Многие жители Днепропетровской области не покидают свои населенные пункты.
Значительное число жителей населенных пунктов Днепропетровской области предпочитают не покидать свои дома и готовы остаться на территории, контролируемой Россией. Об этом сообщили в пророссийском подполье.
«Многие жители Днепропетровской области не покидают свои населенные пункты, желая остаться на подконтрольной РФ территории», — пишет ТАСС. По данным источника, в открытом доступе имеется «более чем предостаточно» видео, на которых местные жители выходят встречать подразделения ВС РФ.
Ранее группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Братское в Днепропетровской области. В Минобороны России уточнили, что это было осуществлено штурмовыми подразделениями 36-й мотострелковой бригады 29-й армии, которые продвинулись на западном берегу реки Гайчур.