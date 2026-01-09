Раскрыто отношение жителей Днепропетровской области к России

«Многие жители Днепропетровской области не покидают свои населенные пункты, желая остаться на подконтрольной РФ территории», — пишет ТАСС. По данным источника, в открытом доступе имеется «более чем предостаточно» видео, на которых местные жители выходят встречать подразделения ВС РФ.