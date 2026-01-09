Ричмонд
Пермячку будут судить за организацию незаконной миграции

30-летняя женщина заключила фиктивные договоры с пятью гражданами Таджикистана.

Источник: Комсомольская правда

В Перми ранее судимая 30-летняя уроженка Таджикистана, получившая российское гражданство, решила помочь своим бывшим землякам. Она заключила фиктивные договоры с пятью гражданами Таджикистана на ремонт своей квартиры, находящейся в доме по улице Маяковского. Благодаря этому таджики смогли продлить регистрацию и официально находиться на территории России.

— Однако фактически данные граждане у нее не работали, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Таким образом женщина поспособствовала мигрантам незаконно находиться на территории Российской Федерации. А организация незаконного пребывания иностранных граждан создает предпосылки для возникновения различных угроз общественной безопасности.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Организация незаконной миграции». Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.