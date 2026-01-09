Пермячку будут судить за организацию незаконной миграции

В Перми ранее судимая 30-летняя уроженка Таджикистана, получившая российское гражданство, решила помочь своим бывшим землякам. Она заключила фиктивные договоры с пятью гражданами Таджикистана на ремонт своей квартиры, находящейся в доме по улице Маяковского. Благодаря этому таджики смогли продлить регистрацию и официально находиться на территории России.