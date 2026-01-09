ВС РФ нанесли ответный удар «Орешником» после атаки на резиденцию Путина

Ответный удар был нанесен после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.
Российская армия нанесла ответный удар по Украине после попытки атаковать государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. ВС РФ для этой цели применили ударные БПЛА и ракетный комплекс средней дальности «Орешник», сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования», — говорится в сообщении. По данным военного ведомства, с помощью ударных БПЛА и «Орешника» были поражены производства украинских дронов, которые киевский режим использовал при атаке, а также объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины. В Минобороны подчеркнули, что любые террористические действия со стороны киевского режима не останутся без ответа.
Вечером 29 декабря российские силы ПВО ликвидировали 91 украинский беспилотник, которые попытались атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. В Москве назвали эту атаку террористическим актом. По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, адар украинских беспилотников по государственной резиденции президента является серьезной попыткой сорвать переговорный процесс.