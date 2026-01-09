Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Толпа гопников избила двух репортеров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные толпой избили репортеров «Прекрасной России» Евгения Анисимова и Евгения Русских. Об этом URA.RU рассказал их знакомый.

Евгений Анисимов (на фото) и Евгений Русских являются фигурантами уголовного дела.

В Екатеринбурге неизвестные толпой избили репортеров «Прекрасной России» Евгения Анисимова и Евгения Русских. Об этом URA.RU рассказал их знакомый.

Все произошло в ночь на 8 января в Октябрьском районе, где Анисимов и Русских сначала были на деловой встрече. «После на них набросились восемь человек. Их стали жестоко избивать, ничего не объясняя», — сказал собеседник агентства.

После этого Русских и Анисимов отправились в травмпункт, а оттуда — в больницу. По предварительным данным, у первого переломы трех ребер, носа и сотрясение мозга. У Анисимова — сильное сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом скуловой кости (медицинские документы есть в распоряжении URA.RU). Евгению Анисимову в ближайшее время сделают операцию, отметил собеседник.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Известно, что журналисты являются фигурантами уголовного дела. Анисимова и Русских обвиняют в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). Первого задержали за несколько часов до пресс-конференции, на которой он якобы собирался разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. Позже Анисимова также обвинили в возбуждении ненависти (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ).

По версии следствия, клеветническую публикацию авторам «Прекрасной России» якобы заказал предприниматель Юрий Аксенов, конфликтовавший с Новороком. Сейчас Аксенова судят как соучастника Анисимова. Последним фигурантом дела стал бывший журналист Эдуард Шмонин.