Толпа гопников избила двух репортеров в Екатеринбурге

Евгений Анисимов (на фото) и Евгений Русских являются фигурантами уголовного дела.
В Екатеринбурге неизвестные толпой избили репортеров «Прекрасной России» Евгения Анисимова и Евгения Русских. Об этом URA.RU рассказал их знакомый.
Все произошло в ночь на 8 января в Октябрьском районе, где Анисимов и Русских сначала были на деловой встрече. «После на них набросились восемь человек. Их стали жестоко избивать, ничего не объясняя», — сказал собеседник агентства.
После этого Русских и Анисимов отправились в травмпункт, а оттуда — в больницу. По предварительным данным, у первого переломы трех ребер, носа и сотрясение мозга. У Анисимова — сильное сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом скуловой кости (медицинские документы есть в распоряжении URA.RU). Евгению Анисимову в ближайшее время сделают операцию, отметил собеседник.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Известно, что журналисты являются фигурантами уголовного дела. Анисимова и Русских обвиняют в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). Первого задержали за несколько часов до пресс-конференции, на которой он якобы собирался разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. Позже Анисимова также обвинили в возбуждении ненависти (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ).
По версии следствия, клеветническую публикацию авторам «Прекрасной России» якобы заказал предприниматель Юрий Аксенов, конфликтовавший с Новороком. Сейчас Аксенова судят как соучастника Анисимова. Последним фигурантом дела стал бывший журналист Эдуард Шмонин.