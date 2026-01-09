Ричмонд
Шесть погибших и сотни раненых: как начался год для тюменских автомобилистов

За восемь дней 2026-го года в Тюменской области в ДТП погибли шесть человек. Еще 103 ранены. Среди них 24 ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

В Тюменской области произошло более 40 ДТП с начала года.

«ДТП с самыми тяжелыми последствиями и большим числом пострадавших произошли на федеральных и региональных автодорогах. Госавтоинспекция рекомендует водителям сбавить скорость и быть внимательнее в пути», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что за прошедшие сутки в регионе произошло 4 ДТП, пострадали 11 человек. Среди них двое детей.