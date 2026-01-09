Смертельное ДТП парализовало федеральную трассу в Тюменской области. Фото

В ДТП на «Трассе смерти» погиб очередной ребенок.
Из-за смертельного ДТП полностью ограничено движение на 394-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Уватом. На участке столкнулись «Лексус» и фура «ДАФ». Погибли ребенок и водитель, сообщили в ГИБДД.
«Из-за удара прицеп большегруза развернуло поперек проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы делают все, чтобы обеспечить проезд по федеральной трассе», — сказано в публикации ведомства.
Ранее агентство сообщало о том, что с начала 2026-го года в Тюменской области произошло 43 ДТП, погибли шесть человек, пострадали более 100.
