Смертельное ДТП парализовало федеральную трассу в Тюменской области. Фото

Из-за смертельного ДТП полностью ограничено движение на 394-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Уватом. На участке столкнулись «Лексус» и фура «ДАФ». Погибли ребенок и водитель, сообщили в ГИБДД.

Из-за смертельного ДТП полностью ограничено движение на 394-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Уватом. На участке столкнулись «Лексус» и фура «ДАФ». Погибли ребенок и водитель, сообщили в ГИБДД.

«Из-за удара прицеп большегруза развернуло поперек проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы делают все, чтобы обеспечить проезд по федеральной трассе», — сказано в публикации ведомства.

Ранее агентство сообщало о том, что с начала 2026-го года в Тюменской области произошло 43 ДТП, погибли шесть человек, пострадали более 100.

