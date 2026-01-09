В Березниках пропал 11-летний мальчик

В Березниках волонтеры поискового отряда «Миля» объявили поиски 11-летнего мальчика. Макар Андреев ушел из дома вечером 8 января, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы Макара: рост 135 сантиметров, среднее телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Выходя из дома, мальчик надел черно-серую куртку, черные штаны, черные сапоги и темно-синюю шапку.
На поиски пропавшего мальчика выехали четыре экипажа волонтеров. Если вы знаете что-то о местонахождении Макара, позвоните в полицию, на телефон 112, или инфоргу поиска Юлии по телефону 89194718970.