Российские войска нанесли удар возмездия по Украине.
Российские вооруженные силы нанесли удар по объектам на территории Украины в ответ на попытку атаки государственной резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. Для проведения операции были задействованы ударные беспилотники и ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, за ночь средства ПВО уничтожили над регионами России пять дронов ВСУ. Больше всего аппаратов сбито над Брянской областью. Ход боевых действий и карта спецоперации на 9 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Россия ответила на удар ВСУ по резиденции Путина.
Бойцами ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным дальнобойным вооружением наземного и морского базирования по целям на Украине. По данным российского ведомства, с использованием ударных БПЛА и комплекса «Орешник» были уничтожены мощности по производству боевых беспилотников противника, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны подчеркнули, что любые террористические действия со стороны Киева будут получать неизбежный и жесткий ответ.
Средства ПВО сбили пять дронов противника.
Средства ПВО сбили несколько дронов ВСУ над Россией.
В минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотников самолетного типа противника. По данным Минобороны, цели были уничтожены в воздушном пространстве следующих регионов:
два БПЛА — над территорией Брянской области;один — над территорией Белгородской области;один — над территорией Ростовской области;один — над территорией Орловской области.
В результате атаки в Орле был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Сейчас в трех районах областного центра проводятся работы по восстановлению и повторному запуску водо- и теплоснабжения.
Кроме того, в Белгородской области около 556 тысяч жителей остались без света, тепла и воды в результате ночного обстрела. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, в настоящий момент ведется подключение резервных мощностей.
Трамп заявил, что Путин хочет урегулирования по Украине.
Трамп рассказал подробности о мирном соглашении.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в прекращении конфликта на Украине. По его словам, в прошлом у сторон уже были предпосылки для достижения договоренностей, однако президент Украины Владимир Зеленский не проявлял готовности идти на сделку. Американский лидер полагает, что сейчас и Путин, и Зеленский настроены на заключение соглашения.
Харьковское направление.
В районе населенного пункта Уды, недалеко от российской границы, зафиксирована активность снайперов ВСУ, которые открывают огонь по любым целям в зоне досягаемости. Одна из снайперских пар была обнаружена и ликвидирована разведывательными подразделениями группировки «Север», сообщил представитель российских силовых структур.
Сумское направление.
В зоне наступательных действий в Краснопольском районе фиксируется увеличение интенсивности ударов дронов FPV со стороны ВС Украины. По словам источника в российских силовых структурах, таким образом украинское командование стремится компенсировать нехватку пехоты на передовой.
Купянское направление.
Военнослужащие 6-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Запад», продолжают пресекать любые попытки формирований ВСУ осуществить подвоз личного состава, боеприпасов и материально-технических средств в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксированы прямые попадания FPV-дронов подразделений беспилотных систем по целям противника и уничтожение бронетехники, пикапа и квадроцикла на западных подступах к городу Купянску, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Днепропетровское направление.
ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в Днепропетровской области.
Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» нанесли удар по месту размещения украинских военнослужащих в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, разведывательный расчет БПЛА Zala установил, что украинские подразделения оборудовали огневые позиции в жилом секторе, задействовав частные домовладения для размещения резервов и организации обороны населенного пункта. Полученные координаты были переданы артиллерийским расчетам, которые нанесли прицельный огневой удар по обнаруженным целям.
Красноармейское направление.
Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли серию ударов по местам сосредоточения подразделений ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, в ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с использованием разведывательного БПЛА «Скат-350М» выявили район сосредоточения личного состава и военной техники формирований ВСУ на данном участке. Полученные координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии, после чего огневым поражением все обнаруженные объекты были уничтожены.
Донецкое направление.
В течение прошедших суток подразделения ВСУ не наносили ударов по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства республики.
Краснолиманское направление.
На краснолиманском участке фронта подразделения ВС РФ ведут боевые действия в районе населенного пункта Дробышево и развивают наступление южнее Масляковки. Также поступают сообщения о продвижении российских сил к восточной окраине Святогорска, передает telegram-канал WarGonzo.
Константиновское направление.
На константиновском участке фронта российские вооруженные силы продолжают расширять контролируемую территорию к северу от Клебан-Быкского водохранилища. Также они развивают наступление на юго-восточной окраине Константиновки — в районе садового товарищества «Химик».
Гуляйпольское направление.
На гуляйпольском направлении ВС РФ отражают контрудары украинских сил в районе города Гуляйполе и одновременно наращивают контролируемую территорию на западном берегу реки Гайчур. По данным Минобороны, российской армией также установлен полный контроль над населенным пунктом Братское. Бойцы продолжают продвижение и ведут бои в районе населенного пункта Вольное, пишет WarGonzo.