ВС РФ нанесли мощный ответный удар «Орешником» по Украине: карта СВО к 9 января

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в прекращении конфликта на Украине. По его словам, в прошлом у сторон уже были предпосылки для достижения договоренностей, однако президент Украины Владимир Зеленский не проявлял готовности идти на сделку. Американский лидер полагает, что сейчас и Путин, и Зеленский настроены на заключение соглашения.