ВС РФ уничтожили объекты производства дронов, атаковавших резиденцию Путина

Вооружённые Силы Российской Федерации осуществили массированную атаку на производственные объекты, связанные с производством дронов, которые были задействованы в нападении на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В атаке применялось высокоточное оружие как наземного, так и морского базирования. Среди используемого вооружения был подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» средней дальности, а также ударные беспилотные аппараты.
«В результате ударов были поражены объекты, где производились беспилотные летательные аппараты, использованные в террористической атаке, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование военно-промышленного комплекса Украины», — отмечается в заявлении.
В ночь на 29 декабря российские военные пресекли атаку, предпринятую Киевом с использованием 91 беспилотного летательного аппарата, целью которой была резиденция президента в Новгородской области.