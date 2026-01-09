ВС РФ уничтожили объекты производства дронов, атаковавших резиденцию Путина

Вооружённые Силы Российской Федерации осуществили массированную атаку на производственные объекты, связанные с производством дронов, которые были задействованы в нападении на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.