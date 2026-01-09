В Железногорске патруль полиции помог потушить загоревшийся грузовик

В Железногорске патрульный наряд помог потушить загоревшийся грузовой автомобиль. Случилось это еще накануне новогодних праздников, но в пресс-службе ведомства рассказали об этом только сейчас.
Утром 28 декабря наряд патрульно-постовой службы объезжал территорию, когда заметил, что на Ленинградском проспекте вблизи торгового объекты загорелся автомобиль. Первым делом передали информацию в дежурную часть и вызвали пожарных.
Еще до прибытия специализированных служб полицейские приняли меры по обеспечению безопасности граждан, которые находились поблизости — отвели людей от места пожара. Спасатели приехали оперативно, машину потушили, никто не пострадал.