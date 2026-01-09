Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске патруль полиции помог потушить загоревшийся грузовик

Полицейские обнаружили дымящийся автомобиль и вызвали пожарных.

Источник: Комсомольская правда

В Железногорске патрульный наряд помог потушить загоревшийся грузовой автомобиль. Случилось это еще накануне новогодних праздников, но в пресс-службе ведомства рассказали об этом только сейчас.

Утром 28 декабря наряд патрульно-постовой службы объезжал территорию, когда заметил, что на Ленинградском проспекте вблизи торгового объекты загорелся автомобиль. Первым делом передали информацию в дежурную часть и вызвали пожарных.

Еще до прибытия специализированных служб полицейские приняли меры по обеспечению безопасности граждан, которые находились поблизости — отвели людей от места пожара. Спасатели приехали оперативно, машину потушили, никто не пострадал.