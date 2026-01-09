Полиция начала проверку после избиения двух репортеров в Екатеринбурге

Русских и Анисимова избили в ночь на 8 января в Октябрьском районе после деловой встречи, на которой они находились. По словам их знакомых, на журналистов якобы накинулась толпа из восьми мужчин. Анисимов получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости и сильное сотрясение мозга. Русских — переломы ребер, носа и сотрясение мозга. Оба находятся в больнице.