Полиция начала проверку после избиения двух репортеров в Екатеринбурге

Полицейские начали проверку по факту жестокого избиения екатеринбургских репортеров «Прекрасной России» Евгения Анисимова и Евгения Русских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ.

Евгений Анисимов ранее содержался в СИЗО.

«Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции № 6. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают подробности произошедшего, проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в силовом ведомстве.

Русских и Анисимова избили в ночь на 8 января в Октябрьском районе после деловой встречи, на которой они находились. По словам их знакомых, на журналистов якобы накинулась толпа из восьми мужчин. Анисимов получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости и сильное сотрясение мозга. Русских — переломы ребер, носа и сотрясение мозга. Оба находятся в больнице.

Ранее Русских и Анисимов стали фигурантами уголовного дела о клевете в адрес бизнесмена Богдана Новорока. Позже Анисимова обвинили в возбуждении ненависти и нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, клеветническую публикацию журналистам якобы заказал предприниматель Юрий Аксенов, конфликтовавший с Новороком. Сейчас Аксенова судят как соучастника Анисимова. Еще одним фигурантом этого дела стал бывший журналист Эдуард Шмонин.