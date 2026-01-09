«Авто на изношенных шинах ехало 140 км/ч». СК сообщил подробности смертельного ДТП на М-1 с пятью погибшими

Следственные экспертизы, показания свидетелей и видео с камер видеорегистраторов позвонили установить ключевые факторы ДТП. Выяснилось, что в момент аварии водитель и пассажир «БМВ» не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, у легкового авто была техническая неисправность — неравномерный износ шин задней оси с обнажением индикаторов. При этом до заноса «БМВ» ехало со скоростью 140 километров в час, при разрешенных 120 километрах в час.