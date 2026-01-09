«Авто на изношенных шинах ехало 140 км/ч». СК сообщил подробности смертельного ДТП на М-1 с пятью погибшими

В Следственном комитете установили обстоятельства смертельного ДТП с пятью погибшими на трассе М-1, сообщили в управлении СК по Брестской области.
Авария на 171-м километре трассы М-1 произошла 25 августа 2025 года. Во время дождя водитель легкового «БМВ», ехавшего в сторону Бреста, не справился с управлением, отправил авто в занос и на встречной полосе столкнулся с «Фольксвагеном», а затем — с автоцистерной «Ситрак». «Фольксвагеном» управлял 41-летний мужчина, фурой — 39-летний водитель.
На месте ДТП погиб 20-летний водитель «БМВ», его 18-летний пассажир. Также погиб водитель «Фольксвагена», его 42-летняя жена и 18-летний сын. Девятилетняя дочь водителя «Фольксвагена» чудом выжила в аварии, получив менее тяжкие телесные повреждения. Водитель автоцистерны не пострадал.
Следственные экспертизы, показания свидетелей и видео с камер видеорегистраторов позвонили установить ключевые факторы ДТП. Выяснилось, что в момент аварии водитель и пассажир «БМВ» не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, у легкового авто была техническая неисправность — неравномерный износ шин задней оси с обнажением индикаторов. При этом до заноса «БМВ» ехало со скоростью 140 километров в час, при разрешенных 120 километрах в час.
— Причиной трагедии стали действия водителя «БМВ», который проявил преступную небрежность, невнимательность и неосмотрительность, — раскрыли в СК.
Расследование уголовного дела в отношении водителя «БМВ» прекратили в связи с его смертью.
Тем временем Минэнерго сообщило о перебоях электроснабжения из-за снежного циклона в Беларуси: «Отключения более чем в 250 населенных пунктах».
Кроме того, МЧС рассказало о первом дне циклона Улли-Фрэнсис в Беларуси: «Упавшие деревья, снежные заносы, работающие пункты обогрева».
Еще белорусский адвокат сказал, законно ли повышение тарифов такси в снегопад.