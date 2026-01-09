В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов

В крымском главке МЧС напоминают, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России — по телефонам 101 или 112.