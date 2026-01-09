В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов

«За год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них 55 авиабомб», — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что работы по разминированию спасателями ведутся круглый год и проводятся как на земле, так и под водой.
Только в акватории бухты Булганак Азовского моря после обследования дна было найдено 26 боеприпасов, в том числе минометные мины, артснаряды и гранаты. Все они, как установили специалисты, принадлежали затопленному во времена Великой Отечественной войны судну «Ейск», и были уничтожены пиротехниками на месте, прямо в акватории.
Ранее в ведомстве рассказывали, что боеприпасы в море обнаружили рыбаки и сообщили о них спасателям.
В крымском главке МЧС напоминают, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России — по телефонам 101 или 112.
«Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий в новом году!» - обратились спасатели к крымчанам.