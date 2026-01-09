В Челябинске онкоцентр списал непригодные лекарства на 18 млн — возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос.
«Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 (халатность) по факту нарушения работниками ГАУЗ “Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины” условий хранения закупленных препаратов стоимостью более 18 млн рублей, повлекшего их списание», — говорится в информации.
Это не первое громкое уголовное дело в отношении сотрудников этого медучреждения. В августе на скамью подсудимых отправили 48-летнюю бывшую начальницу административно-хозяйственной части и 43-летнего экс-рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, фигуранты с декабря 2021 года по май 2024-го похитили 3,3 млн рублей, принадлежавшие учреждению и предназначавшиеся для выплаты заработной платы сотрудникам. Предварительно они фиктивно трудоустроили четырех сотрудников на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Дело в отношении бывшего главного врача учреждения Дмитрия Ростовцева выделено в отдельное производство. Ранее он отправился на СВО. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ — «Мошенничество», «Получение взятки», «Халатность» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Также агентство со ссылкой на Генпрокуратуру сообщает, что практически в каждом регионе страны субъекты предпринимательства предостережены о недопустимости нарушений законодательства, связанных с неправомерным завышением стоимости медикаментов и ограничением свободного оборота лекарств.
В некоторых регионах (Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Ставропольский край, Ленинградская, Оренбургская, Сахалинская, Смоленская, Томская области, Санкт-Петербург и др.) пресечены факты нарушения фармацевтическими организациями порядка ценообразования на лекарства. В Тюменской области розничная надбавка частной аптеки на противовоспалительный препарат «Диклофенак» превышала 446% при предельном размере 30%. По представлению прокурора нарушения устранены.
Часть 1.1 статьи 293 УК РФ. Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба. Наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.