В Челябинске онкоцентр списал непригодные лекарства на 18 млн, возбуждено уголовное дело

Это не первое громкое уголовное дело в отношении сотрудников этого медучреждения. В августе на скамью подсудимых отправили 48-летнюю бывшую начальницу административно-хозяйственной части и 43-летнего экс-рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, фигуранты с декабря 2021 года по май 2024-го похитили 3,3 млн рублей, принадлежавшие учреждению и предназначавшиеся для выплаты заработной платы сотрудникам. Предварительно они фиктивно трудоустроили четырех сотрудников на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.