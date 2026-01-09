В Красноярске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку

Госавтоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными, особенно вблизи торговых центров, елочных комплексов и ледовых городков. Пешеходам же напоминают, что даже на зеленый сигнал светофора выходить на дорогу нужно, только убедившись, что машины остановились, так как на скользкой дороге автомобиль не может затормозить мгновенно.