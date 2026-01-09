В Красноярске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе на улице Телевизорная.
По предварительным данным Госавтоинспекции, авария случилась днем 9 января в районе дома № 1. Водитель автомобиля Toyota проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на школьницу. Девочка в этот момент переходила дорогу по правилам — на зеленый свет.
В результате ДТП ребенка с травмами доставили в медучреждение для обследования.
Госавтоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными, особенно вблизи торговых центров, елочных комплексов и ледовых городков. Пешеходам же напоминают, что даже на зеленый сигнал светофора выходить на дорогу нужно, только убедившись, что машины остановились, так как на скользкой дороге автомобиль не может затормозить мгновенно.