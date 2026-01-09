Ричмонд
В Красноярском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли две женщины

Lada Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Красноярском районе произошло смертельное ДТП, в котором скончались две женщины. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, девятого января на 377 км а/д «Казань-Буинск-Ульяновск» водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области:

«На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу», — сообщают в пресс-службе.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.