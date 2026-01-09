В Калининграде во время пожара спасли 50 котов и собаку

В Калининграде на улице Ангарской в четверг, 8 января, произошел пожар, в ходе которого пожарным пришлось спасать животных. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, всего из огня вытащили 50 котов и кошек, а также собаку.
«В частном одноэтажном доме довоенной постройки на улице Ангарской на печи горела ветошь. В результате возгорания пострадало потолочное перекрытие, — уточняют в ведомстве. — Прибывшие огнеборцы спасли из здания 50 котов и 1 собаку и ликвидировали возгорание. Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России».
Всего на месте работали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
Позже в пресс-службе сообщили, что пожар произошел в доме № 53 в 18:05.
Источник «Нового Калининграда» сообщил, что во время пожара угорели два кота и три кошки сбежали.