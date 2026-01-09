Школьник из Севастополя разбил домофоны в домах из-за конфликта с жильцами

Задержанный 15-летний подросток состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел за побеги из дома, кражи и умышленное повреждение чужого имущества. Он рассказал правоохранителям, что вместе с приятелем подрабатывал промоутером, но в одном из подъездов между ними и взрослыми произошел конфликт.