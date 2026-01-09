Школьник из Севастополя разбил домофоны в домах из-за конфликта с жильцами

Школьник из Севастополя сломал домофоны в двух многоэтажках, обозлившись на их жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Задержанный 15-летний подросток состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел за побеги из дома, кражи и умышленное повреждение чужого имущества. Он рассказал правоохранителям, что вместе с приятелем подрабатывал промоутером, но в одном из подъездов между ними и взрослыми произошел конфликт.
Вымещая злость, мальчик прошелся аварийным молотком по домофонам, повредив устройства в двух соседних домах. Правонарушение школьника подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Сумма причиненного ущерба устанавливается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«В действиях несовершеннолетнего могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 167 УК РФ “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”», — говорится в сообщении полиции.