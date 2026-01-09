Ричмонд
«Поиски продолжаются»: 43 человека пропали в Челябинской области в декабре

43 человека пропали в Челябинской области за предыдущий месяц.

Источник: Комсомольская правда

43 заявки на поиск пропавших людей в Челябинской области поступило в поисковый отряд «ЛизаАлерт» в декабре 2025 года. Из них были найдены живыми 25, еще трое — погибшими.

— Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких, — отметили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«ЛизаАлерт» активно работает и в новогодние выходные. Накануне волонтеры публиковали информацию о пропавшем 65-летнем мужчине. К сожалению, его нашли погибшим.