Хроника снежной стихии: Из-за снегопада тысячи жителей Молдовы остались без света, движение по дорогам затруднено — оставайтесь дома

Снежный коллапс на дорогах: спасатели всю ночь помогали ликвидировать последствия непогоды.
За последние 24 часа сотрудники ГИЧС осуществили 88 вмешательств. В большинстве случаев — 33 — помощь понадобилась для буксировки застрявших на дорогах транспортных средств.
.
В селе Большие Аснашены Дрокиевского района спасатели пришли на помощь неотложке, которая не могла проехать по обледенелой дороге к пациенту. Ещё одну машину скорой помощи с пациентом отбуксировали в селе Суслены Оргеевского района. В Яловенах ряд транспортных средств — два автобуса, грузовик и четыре легковых автомобиля — застряли на заснеженной дороге и не могли выбраться самостоятельно.
В селе Никорены Дрокиевского района помощь спасателей понадобилась водителям 10-ти автомобилей, ещё 3 транспортных средства отбуксировали в селе Зайканы Рышканского района. Аналогичную помощь спасатели оказали в Глодянах, Сынжерей, Окнице, Единцах и в Кишинёве.
На Балканском шоссе в Кишинёве перевернулся грузовик.
Авария произошла ранним утром в столице на Балканском шоссе. Грузовой автомобиль перевернулся на скользкой дороге.
Пограничники подразделений Ларга, Куконештий Ной, Лопатник и Костешты вызволяли автомобили, застрявшие в сугробах или забуксовавшие на подъемах в приграничных зонах.
.
Так же, непогода оставила без света больше 4 тысяч потребителей.
Из-за ухудшения погодных условий электроэнергия отключена у 4210 потребителей в 10 населённых пунктах, сообщает Минэнерго. В ведомстве отметили, что аварийные бригады устраняют неполадки.
Более 300 карабинеров мобилизованы из-за непогоды.
В течение вчерашнего дня и ночи более 300 карабинеров были мобилизованы на местах и в режиме готовности для оказания помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.
.
Ситуация на национальных дорогах к этому часу.
За ночь на дорогах страны использовали более 2 400 тонн технической соли и около 331 тонны противогололёдного материала. В работах участвовали 271 единица спецтехники и 263 сотрудника.
Работы велись на сложных участках — там, где движение было затруднено, в зонах метелей, заносов, а также на опасных подъёмах и поворотах.
Дорожные службы продолжают дежурить и утром, контролируя ситуацию и обеспечивая безопасность движения.
Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам проявлять максимальную ответственность. В случае опасных ситуаций просят звонить по номеру 112.
