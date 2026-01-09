Хроника снежной стихии: Из-за снегопада тысячи жителей Молдовы остались без света, движение по дорогам затруднено — оставайтесь дома

В селе Большие Аснашены Дрокиевского района спасатели пришли на помощь неотложке, которая не могла проехать по обледенелой дороге к пациенту. Ещё одну машину скорой помощи с пациентом отбуксировали в селе Суслены Оргеевского района. В Яловенах ряд транспортных средств — два автобуса, грузовик и четыре легковых автомобиля — застряли на заснеженной дороге и не могли выбраться самостоятельно.