В Свердловской области за сутки произошло 129 ДТП

В Свердловской области 8 января 2026 года произошло 129 ДТП, пострадали шесть человек, погибших нет. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции. Отмечается, что неутешительная статистика напрямую связана с неблагоприятными погодными условиями, о которых водителей предупреждали накануне.
— Основной причиной происшествий становится выбор водителями скорости, не соответствующей дорожным условиям, что не позволяет вовремя предотвратить аварию, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Второй по частоте причиной ДТП стало пренебрежение безопасной дистанцией и опасное вождение. Автоинспекторы призывают водителей отказаться от рискованных маневров в условиях снегопада и гололедицы. Во время езды необходимо учитывать опасные участки дороги и сохранять максимальную концентрацию.