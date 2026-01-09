В Свердловской области за сутки произошло 129 ДТП

В Свердловской области 8 января 2026 года произошло 129 ДТП, пострадали шесть человек, погибших нет. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции. Отмечается, что неутешительная статистика напрямую связана с неблагоприятными погодными условиями, о которых водителей предупреждали накануне.