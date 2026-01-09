Ричмонд
В Свердловской области за сутки произошло 129 ДТП

В Свердловской области за сутки в ДТП пострадали шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 8 января 2026 года произошло 129 ДТП, пострадали шесть человек, погибших нет. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции. Отмечается, что неутешительная статистика напрямую связана с неблагоприятными погодными условиями, о которых водителей предупреждали накануне.

— Основной причиной происшествий становится выбор водителями скорости, не соответствующей дорожным условиям, что не позволяет вовремя предотвратить аварию, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Второй по частоте причиной ДТП стало пренебрежение безопасной дистанцией и опасное вождение. Автоинспекторы призывают водителей отказаться от рискованных маневров в условиях снегопада и гололедицы. Во время езды необходимо учитывать опасные участки дороги и сохранять максимальную концентрацию.