Нижегородец сломал грудину во время катания на тюбинге

Зимние забавы закончились для одного из жителей Нижегородской области переломом грудной клетки. Мужчина получил травму, катаясь на тюбинге, рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По данным источника, любитель активного отдыха на «ватрушке» врезался в препятствие. В результате столкновения нижегородец сильно ударил себя коленями по грудной клетке.
«Медики одной из больниц региона диагностировали у пострадавшего перелом грудины. Призываю всех отдыхающих ответственно подходить к катаниям на ватрушках, не делать этого на неподготовленных склонах», — предупредил Алексей Никонов.
Выбирая трассу для «покатушек», важно убедиться, что она не заканчивается забором или деревьями. В противном случае вместо адреналина и веселья поездка на тюбинге может запомниться синяками и травмами.
