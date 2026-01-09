Ричмонд
Нижегородец сломал грудину во время катания на тюбинге

Мужчина врезался в препятствие и нанес себе удар по грудной клетке коленями.

Зимние забавы закончились для одного из жителей Нижегородской области переломом грудной клетки. Мужчина получил травму, катаясь на тюбинге, рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По данным источника, любитель активного отдыха на «ватрушке» врезался в препятствие. В результате столкновения нижегородец сильно ударил себя коленями по грудной клетке.

«Медики одной из больниц региона диагностировали у пострадавшего перелом грудины. Призываю всех отдыхающих ответственно подходить к катаниям на ватрушках, не делать этого на неподготовленных склонах», — предупредил Алексей Никонов.

Выбирая трассу для «покатушек», важно убедиться, что она не заканчивается забором или деревьями. В противном случае вместо адреналина и веселья поездка на тюбинге может запомниться синяками и травмами.

Ранее мы писали о молодом человеке, который прокатился на тюбинге по Чкаловской лестнице.