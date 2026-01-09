Пьяная и без прав: в Гиждуванском районе женщину арестовали на 15 суток

По данным ведомства, сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, который подозрительно двигался по трассе. Машину остановили для проверки, в ходе которой выяснилось, что за рулём находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения, при этом водительского удостоверения у неё не было.