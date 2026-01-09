Пьяная и без прав: в Гиждуванском районе женщину арестовали на 15 суток

По данным ведомства, сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, который подозрительно двигался по трассе. Машину остановили для проверки, в ходе которой выяснилось, что за рулём находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения, при этом водительского удостоверения у неё не было.
Сама нарушительница признала свою вину и пояснила обстоятельства произошедшего.
«Мы сидели и отмечали праздник с подругами. Немного выпили спиртного по случаю праздника. Я раскаиваюсь в содеянном. У меня даже нет водительского удостоверения. Никому не советую поступать так же», — сказала женщина.
По итогам разбирательства суд признал гражданку виновной в совершении правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 135 (управление транспортным средством лицом, не имеющим документов) и частью второй статьи 131 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса об административной ответственности.
В качестве наказания женщине был назначен административный арест сроком на 15 суток.
В УБДД напомнили, что управление автомобилем без прав, тем более в состоянии алкогольного опьянения, представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения и влечёт строгое наказание.