В УБДД прокомментировали резонансное ДТП с участием BYD в Сергелийском районе

Инцидент прокомментировали в УБДД. По данным ведомства, авария произошла 7 января примерно в 16:50 на улице Кипчак Сергелийского района.
Сообщается, что водитель автомобиля BYD, следовавший со стороны улицы Хонобод тепа, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nexia-3, который в этот момент выезжал со второстепенной дороги. При этом за рулём BYD находилось лицо, не имеющее водительского удостоверения и навыков управления транспортным средством.
После первого удара автомобиль BYD также столкнулся со стоящим Chevrolet Cobalt.
В УБДД уточнили, что после столкновения водитель BYD, находясь в состоянии растерянности, проехал небольшое расстояние и остановился, при этом место ДТП он не покидал.
К счастью, в результате аварии пострадавших нет.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.