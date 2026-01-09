Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В УБДД прокомментировали резонансное ДТП с участием BYD в Сергелийском районе

Vaib.uz (Узбекистан. 8 января). Сегодня социальные сети облетело видео резонансного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Сергелийском районе Ташкента. На кадрах видно, как водитель автомобиля BYD грубо нарушает правила дорожного движения, провоцирует аварию, а затем, как показалось очевидцам, уезжает с места ДТП.

Источник: Vaib.Uz

Инцидент прокомментировали в УБДД. По данным ведомства, авария произошла 7 января примерно в 16:50 на улице Кипчак Сергелийского района.

Сообщается, что водитель автомобиля BYD, следовавший со стороны улицы Хонобод тепа, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nexia-3, который в этот момент выезжал со второстепенной дороги. При этом за рулём BYD находилось лицо, не имеющее водительского удостоверения и навыков управления транспортным средством.

После первого удара автомобиль BYD также столкнулся со стоящим Chevrolet Cobalt.

В УБДД уточнили, что после столкновения водитель BYD, находясь в состоянии растерянности, проехал небольшое расстояние и остановился, при этом место ДТП он не покидал.

К счастью, в результате аварии пострадавших нет.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.