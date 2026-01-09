В УБДД прокомментировали резонансное ДТП с участием BYD в Сергелийском районе

Сообщается, что водитель автомобиля BYD, следовавший со стороны улицы Хонобод тепа, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nexia-3, который в этот момент выезжал со второстепенной дороги. При этом за рулём BYD находилось лицо, не имеющее водительского удостоверения и навыков управления транспортным средством.