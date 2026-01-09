Ричмонд
Правоохранители задержали живодёра из Янгиюля, который выращивал и ел собак

Vaib.uz (Узбекистан. 8 января). Сегодня мы уже рассказывали о шокирующей истории из Янгиюля. В социальных сетях разошлись видео, на которых мужчина не только выращивал и употреблял в пищу собак, но и без малейшего стеснения рассылал эти записи знакомым.

Источник: Vaib.Uz

Судя по комментариям за кадром, происходящее он не считал чем-то из ряда вон выходящим, а наоборот, смеялся и отпускал шутки, комментируя процесс.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс и волну возмущения.

В Главном управлении внутренних дел Ташкентской области сообщили, что мужчина был задержан. По данным правоохранителей, ему 27 лет, он проживает в махалле «Сабо» города Янгиюль.

В отношении него, с целью принятия законных мер, оформлены материалы по статье 111 — «Жестокое обращение с животными» Кодекса об административной ответственности. Также начаты первоначальные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и масштабов его деятельности.

И вот здесь начинается самое неприятное. Согласно действующему законодательству, по данной статье мужчине грозит лишь штраф в размере до 10 базовых расчётных величин (около 4,1 млн сумов) либо административный арест сроком до 15 суток.

На фоне увиденного и услышанного возникает закономерный вопрос: достаточно ли такого наказания за подобные поступки?