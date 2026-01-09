Ричмонд
В Ташкенте задержан чиновник, вымогавший $3 тысячи за «защиту» от сноса

Vaib.uz (Узбекистан. 8 января). Оперативники Службы государственной безопасности провели спецоперацию по задержанию очередного чиновника, подозреваемого в коррупции. С поличным был задержан главный специалист отдела жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства хокимията Учтепинского района в момент получения 3 тысяч долларов от предпринимателя.

Источник: РИА "Новости"

Как установили правоохранительные органы, представитель хокимията ссылался на якобы формирование в текущем году списка торговых объектов и других строений, подлежащих сносу на территории района. Под этим предлогом он потребовал у владельца магазина денежные средства.

Взамен чиновник пообещал, используя свои связи среди высокопоставленных сотрудников районного хокимията, не включать магазин предпринимателя в список на снос и «решить вопрос», чтобы объект не был демонтирован. Иными словами, речь шла о классической схеме давления и вымогательства под прикрытием должностных полномочий.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения) и статье 211 (дача взятки). Чиновник арестован.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников и проверяют, не был ли задержанный причастен к другим аналогичным эпизодам.