В Ташкенте задержан чиновник, вымогавший $3 тысячи за «защиту» от сноса

Как установили правоохранительные органы, представитель хокимията ссылался на якобы формирование в текущем году списка торговых объектов и других строений, подлежащих сносу на территории района. Под этим предлогом он потребовал у владельца магазина денежные средства.
Взамен чиновник пообещал, используя свои связи среди высокопоставленных сотрудников районного хокимията, не включать магазин предпринимателя в список на снос и «решить вопрос», чтобы объект не был демонтирован. Иными словами, речь шла о классической схеме давления и вымогательства под прикрытием должностных полномочий.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения) и статье 211 (дача взятки). Чиновник арестован.
Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников и проверяют, не был ли задержанный причастен к другим аналогичным эпизодам.