В Воронеже выясняют личность мужчины, избившего подростка

8 января в 20:34 в Воронеже местная жительница сообщила в отдел полиции № 8 о том, что в Романовском сквере на улице Куцыгина неизвестный мужчина ударил ее 13-летнего сына. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.