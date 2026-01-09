В Воронеже выясняют личность мужчины, избившего подростка

8 января в 20:34 в Воронеже местная жительница сообщила в отдел полиции № 8 о том, что в Романовском сквере на улице Куцыгина неизвестный мужчина ударил ее 13-летнего сына. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Стражи порядка тут же начали проверку. Из медучреждения сообщили, что подростку причинены телесные повреждения в области лица. Для выяснения тяжести причиненного вреда здоровью парнишку отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
— Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также личности мужчины, причинившего телесные повреждения мальчику, — пояснили в полиции.