На юге Казахстана ребенок стал свидетелем убийства матери и бабушки

Ранее мы рассказывали о загадочном исчезновении семьи в Атырауской области. Напомним, семья из четырех человек пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре. 6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов.