В Запорожской области задержали мужчину за призывы к терактам против военных

УФСБ России по Запорожской области пресекла противоправную деятельность жителя региона, призывавшего в интернете к осуществлению террористической деятельности. Об этом 9 января сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Известия

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель с. Новониколаевка Запорожской области в комментариях к сообщению в Telegram-сообществе о теракте в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Москалика Я. Я. опубликовал призыв к убийству российских военнослужащих, оправдывающий и пропагандирующий терроризм», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан совместно с СОБР «Смерч-А» Росгвардии, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

30 декабря 2025 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов сорвали задуманную спецслужбами Украины попытку подрыва участка газораспределительной системы в (КРБ). По данным ФСБ, мужчина прошел подготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего вернулся в Россию через третьи страны. Отмечается, что он вел переписку с куратором из украинских спецслужб в мессенджере Telegram.