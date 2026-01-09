В Запорожской области задержали мужчину за призывы к терактам против военных

30 декабря 2025 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов сорвали задуманную спецслужбами Украины попытку подрыва участка газораспределительной системы в (КРБ). По данным ФСБ, мужчина прошел подготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего вернулся в Россию через третьи страны. Отмечается, что он вел переписку с куратором из украинских спецслужб в мессенджере Telegram.