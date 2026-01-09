Спасатели вытянули из снега автобус с 48 пассажирами, застрявший под Кореличами

Спасатели пришли на помощь машинам с людьми, которые застряли 8 и 9 января во время циклона Улли-Фрэнсис, принесшим обильные снегопады.
Утром 9 января спасатели Гродненской области сообщили, что за минувшие сутки на линию 112 поступило 11 сообщений о необходимости оказания помощи в буксировке транспортных средств, застрявших в снежных заносах. В результате отбуксировано 6 легковых, 3 грузовых автомобиля, автомобиль скорой медицинской помощи. К счастью, пострадавших нет.
В Кореличском районе около деревни Озерское в снегу застрял туристический автобус. В его салоне находились 48 человек, в том числе 6 детей. Автобус отбуксировали и он продолжил движение по маршруту. Пострадавших не было. В МЧС сообщили, что проводят мониторинг обстановки и готовы оказывать помощь, попавшим в заносы.