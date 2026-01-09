Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки

По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов в шести муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины, три человека ранены. Было выпущено 11 снарядов, кроме того, Белгород подвергся ракетному обстрелу. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, двух коммерческих и двух инфраструктурных объектах, предприятии и 13 транспортных средствах.
«В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Замостье и Новостроевка-Вторая подверглись двум обстрелам с применением девяти боеприпасов и атакам 10 беспилотников. В городе Грайворон в результате удара дрона по автомобилю ранены двое мужчин. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно… В селе Головчино в результате детонации беспилотника ранен глава округа Панков Дмитрий Александрович. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 16 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, по Краснояружскому округу выпущено два снаряда и нанесены удары тремя беспилотниками, один из которых подавлен. По данным главы области, в Шебекинском округе по городу Шебекино и четырем селам нанесены удары 11 беспилотников, три из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.