Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 16 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, по Краснояружскому округу выпущено два снаряда и нанесены удары тремя беспилотниками, один из которых подавлен. По данным главы области, в Шебекинском округе по городу Шебекино и четырем селам нанесены удары 11 беспилотников, три из которых сбиты и подавлены.