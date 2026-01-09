Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Здание Верховной рады Украины после прогремевших в Киеве в пятницу взрывов осталось без отопления и водоснабжения, заявил в пятницу украинский депутат Ярослав Железняк.

Источник: © РИА Новости

Ранее киевские власти сообщили о том, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, есть ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы.

«В Раде, ну как минимум в комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Украинская энергетическая компания ДТЭК ранее в пятницу сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам. Чуть позднее компания «Киевводоканал» сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.

В пятницу ночью украинский телеканал «24 канал» сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.