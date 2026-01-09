Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения

Украинская энергетическая компания ДТЭК ранее в пятницу сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам. Чуть позднее компания «Киевводоканал» сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.