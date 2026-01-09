Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения

Ранее киевские власти сообщили о том, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, есть ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы.
«В Раде, ну как минимум в комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украинская энергетическая компания ДТЭК ранее в пятницу сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам. Чуть позднее компания «Киевводоканал» сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В пятницу ночью украинский телеканал «24 канал» сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.