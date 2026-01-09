В Киеве более полумиллиона потребителей остались без электроснабжения

«В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро — и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по запитыванию более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры», — написала она в своем Telegram-канале.